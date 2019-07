Das ist ein Spitzenjahrgang

Das gibt es nicht oft zu, dass alle Schüler einer Abschlussklasse ihren erfolgreichen Schulabschluss feiern dürfen.

In der Mittelschule Neudrossenfeld war dies bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Jahre der Fall. Alle Schüler der neunten Jahrgangsstufe haben in diesem Schuljahr den Qualifizierenden Mittelschulabschluss bestanden. Unter der Leitung von Lehrerin Maria Staudt wurden die Schüler auf den Punkt fit gemacht, um die Jahresfortgangsnoten durch gute Prüfungsergebnisse zu bestätigen. Es musste auch keiner der Schüler in die mündliche Nachprüfung. Wie Schulleiter Michael Zeitler mitteilte, haben alle Schüler bereits einen Ausbildungsvertrag in der Tasche beziehungsweise sie werden direkt im Anschluss ihren mittleren Bildungsabschluss in der M10 in Eckersdorf anstreben red