Das ist ein Geschenk

Die Messe ist gelesen, jetzt ist es Zeit, um auszuspannen. Der Kulmbacher Stadtpfarrer Hans Roppelt hat es sich im privaten Wohnzimmer auf dem Sofa gemütlich gemacht. Er nimmt das Stundenbrevier zur Hand und liest. Drei Kerzen des Adventskranzes brennen.

Fühlen Sie sich geborgen - so allein?

Hans Roppelt: Ja. Rundum. Ich bin froh, dass wir so ein gutes pastorales Team sind und dass wir auch im Pfarrhaus ein sehr gutes und menschliches Beieinander haben.

Es ist bei einem katholischen Pfarrer genau wie bei jedem anderen Menschen. Man möchte nicht allein sein, man braucht die Gemeinschaft, um sich gut zu fühlen. Und ich persönlich finde auch Geborgenheit bei Gott, bei persönlichen Gebeten.

Was bedeutet für Sie Geborgenheit?

Geborgenheit ist solch ein großes Wort. Auf jeden Fall gehört dazu, dass man versucht, die Einsamkeit der Menschen zu mildern. Das könnte ich als Pfarrer nicht allein. Aber mit vielen anderen bemühen wir uns, in der Adventszeit, aber auch unterm Jahr Einsamkeit entgegenzuwirken und bei den Leuten zu sein.

Geborgenheit hat aber auch sehr viel mit Vertrautheit und mit gegenseitigem Vertrauen zu tun. Man braucht den Austausch, um sich geborgen zu fühlen. Am besten kann ich Geborgenheit erklären, wenn ich da Gegenteil beschreibe: Das Gegenteil von Geborgenheit ist Einsamkeit und das Fehlen von verlässlichen Bindungen. Ich kenne Familien, wo es keine Verlässlichkeit gibt, wo die Bezugspersonen wechseln.

Welche Angebote macht denn die katholische Kirche, um ein bisschen Geborgenheit zu vermitteln?

Wir besuchen Menschen im Krankenhaus und in Seniorenheimen, wir machen Hausbesuche, sprechen mit Menschen. Wir schenken Zeit, wir schenken Gehör und Gespräche. Wir beten, falls das gewünscht wird. Natürlich sind solche Besuche in der Vorweihnachtszeit und in der Weihnachtszeit besonders gewünscht, aber eigentlich machen wir das das ganze Jahr. Es geht einfach um menschliche Zuwendung, die die Menschen brauchen.

In diesem Jahr laden wir zu einer gemeinsamen Silvesterfeier ein. Wir feiern gemeinsam am letzten Tag des Jahres ab 19.30 Uhr im Gemeindezentrum. Aber auch die Gottesdienste, die Messen, die besonders festlich gestalteten Rorate-Gottesdienste leisten einen Beitrag, um Geborgenheit zu vermitteln.

Außerdem werden am 26. Dezember um 9 Uhr in der Stadtpfarrkirche "Unsere Liebe Frau" und St. Antonius in Mainleus sowie um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Hedwig Kinder gesegnet. Das ist auch ein Beitrag, um Geborgenheit zu vermitteln.

Ist das überhaupt die Aufgabe der Kirche?

Auf jeden Fall. In der Bibel gibt es viele Hinweise: "Ich war allein und ihr habt mich besucht", steht da - oder "Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan." Das ist die Grundlage. Aber ich bitte alle, sich nicht auf den Pfarrer zu fixieren.

Brauchen die Menschen heute mehr Geborgenheit als früher?

Vielleicht. Früher hatten die Menschen einen Bezug zu "ihrer Pfarrei" - man fühlte sich zugehörig zu seiner Kirche, fühlte sich geborgen und war in den anderen Kirchen zu Gast. Heute ist das ein bisschen zurückgegangen.

Man schaut ins Internet, schaut nach besonderen Gottesdiensten und wählt dann aus und geht dorthin, wo einem das Angebot am besten gefällt. Man muss deshalb vielleicht mehr tun, um Geborgenheit zu erleben.

Muss man darauf warten, dass man Geborgenheit geschenkt bekommt?

Nein. Ich bin sogar der Meinung, dass man sich ein Stück Geborgenheit auch ein bisschen erarbeiten muss. Ich erinnere mich an die Zeit, als in an der Uni in Tübingen war. Ich war mit tausend anderen Leuten in der Mensa und mir wurde plötzlich bewusst, dass ich niemanden kannte und dass ich ganz alleine war.

Am nächsten Tag war das wieder so und wieder so. Ich bin dann ganz gezielt zu Programmen und Aktivitäten gegangen, wo man miteinander in Kontakt kommt, zu kleinen Gruppen - und dann habe ich es geschafft, dass ich Menschen kennengelernt habe, dass ich heimisch wurde.

Das hat mir auch im späteren Leben geholfen. Man muss auch selbst aktiv werden. Aber als Kirche können wir immer nur Geborgenheit auf Zeit schenken.

Macht Geborgenheit die Welt ein bisschen besser?

Eigentlich ja. Wenn man keine Zuverlässigkeit hat, wenn man sich auf nichts verlassen kann, wird man misstrauisch. Aber ich bin auch überzeugt, dass man totale Geborgenheit erst finden kann, wenn das Reich Gottes verwirklicht ist. Es wird immer Defizite geben. Aber wenn man glaubt, kann man sich in Gott geborgen fühlen und das hilft auch, Menschen zu finden, bei denen man sich geborgen fühlt. Ich denke, Geborgenheit bei Menschen und bei Gott gehören zusammen.

Die Fragen stellte Sonja Adam