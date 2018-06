Das Internet ist zu langsam

Digitale Souveränität



Fast drei Viertel der bayerischen Schulen stehen nur Internetgeschwindigkeiten von maximal 16 Mbit/s zur Verfügung. Diese Bandbreiten sind für Unterricht in digitalen Klassenzimmern viel zu gering, wie die Staatsregierung selbst einräumt. In einem Positionspapier des Bildungsministeriums heißt es, dass die verfügbare Internetbandbreite in Schulen "nicht weniger als 100 Mbit/s betragen" sollte. Diese Forderung erfüllen weniger als 13 Prozent der bayerischen Schulen, wie die Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion ergibt."Auch in der hiesigen Region hinken viele Schulen hinterher", kritisiert die oberfränkische SPD-Landtagsabgeordnete Susann Biedefeld Dabei müsse den Schülern digitale Souveränität vermittelt werden. Sie müssen digitale Geräte bedienen, verstehen und sinnvoll einsetzen können. "Und die Voraussetzung dafür ist, das schnelle Internet an der Schule", betont Biedefeld weiter. Die Schulen bräuchten außerdem auch mehr Lehrer, die digital besonders geschult sind.Anhand einer Rechnerumfrage aus dem Jahr 2017, an der bayernweit 4718 staatliche und städtische Schulen (keine Privatschulen) ihre Internetbrandbreiten gemeldet haben, ergibt sich für den Raum Kronach folgendes Bild: Bandbreite bis 6 Mbit/s: 74 Schulen in Oberfranken , drei in Kronach; bis 16 Mbit/s: 241 in Oberfranken, 21 in Kronach; bis 50 Mbit/s: 71 in Oberfranken, sieben in Kronach; bis 100 Mbit/s: 47 in Oberfranken, 0 in Kronach; bis 200 Mbit/s: vier in Oberfranken, 0 in Kronach; über 200 Mbit/s: zehn in Oberfranken, eine Kronach"Diese Zahlen machen deutlich, dass auch in Stadt und Landkreis Kronach viele Schulen das schnelle Internet nicht nutzen können.Hier muss schleunigst etwas getan werden, um auch bei uns in der Region die Voraussetzungen für den sinnvollen Einsatz digitaler Medien zu schaffen", so Biedefeld