Knetzgau vor 18 Stunden

Das Internet ist Thema im PC-Kurs

Der nächste PC-Kurs des Bündnisses für Familien und Senioren in Knetzgau findet am Mittwoch, 25. April, statt. Der Kurs unter dem Thema "Das Internet" beginnt um 18.30 Uhr in der Schule. red