Das Internet für Senioren

Das Internet hat nicht nur beruflich, sondern auch privat eine stetig wachsende Bedeutung. Daher bietet das Kolping-Bildungswerk am Montag, 26. November, und am Mittwoch, 28. November, jeweils von 9 bis 12.15 Uhr am Wilhelmsplatz 3 in Bamberg einen EDV-Workshop zum Umgang mit dem Internet für Senioren an. Die Teilnehmer lernen unter anderem, wie man sich zum Beispiel über Reiseziele im Internet informieren kann und welche Möglichkeiten das Internet für soziale Kontakte und den virtuellen Austausch mit der Familie oder Gleichgesinnten bietet.

Nähere Informationen und Anmeldung unter www.kolpingbildung.de oder unter der Telefonnummer 0951/519470. red