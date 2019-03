Das Internet, die Chancen und Fallen

christiane reuther Wie funktioniert das Internet? Wie findet man Informationen und kann man sie bewerten? Wie kann man persönliche Daten im Netz schützen? Dies sind nur einige von vielen Fragen, denen sich ein Projekttag an der Dr.-Auguste-Kirchner-Realschule Haßfurt für alle Schüler der sechsten Klassen widmete. Am Ende des Tages erwarben die Elf- bis Zwölfjährigen den Internetführerschein, den sie dann von den Schülern aus den zehnten Klassen überreicht bekamen.

Letztere schlüpften für einen Tag in die Rolle der Lehrkräfte. Im IT-Lehrplan der zehnten Klassen in der Realschule Haßfurt ist das Modul "Projektorientiertes Arbeiten" verankert, erklärte Lehrerin Anke Männer. Sie war mit ihrer Kollegin Andrea Siebert für den Projekttag verantwortlich.

Die Zehntklässler wurden bereits am Anfang des Schuljahres mit dem Thema "Internetführerschein" konfrontiert. Sie überlegten, welche Themengebiete wichtig sind, um die Kindern aus den sechsten Klassen an dem geplanten Projekttag zu diesem Thema umfassend zu informieren. Nachdem die Themen festgelegt waren, bildeten sich die Zehntklässler im Bereich "Urheberrechte und Persönlichkeitsrechte" fort. Anschließend bearbeiteten sie in kleinen Gruppen Themen wie "Soziale Netzwerke", "Kommunikation im Netz", "Werbung und Viren" oder "Fake im Netz". Das Wissen präsentierten sie ihren Klassenkollegen anhand eines kurzen Referates. Ihr angesammeltes Wissen gaben 34 Schüler aus den zehnten Klassen nun den jüngeren Schülern mit auf den Weg.

Gemeinsam stiegen die 90 Schüler der sechsten Klassen in das Thema ein, indem sie sich einen Film über den vorsichtigen Umgang mit dem Netz anschauten. Anschließend starteten die Schüler in die jeweiligen Workshops. Über den Mindestschutz im Internet, den Umgang mit Passwörtern und die Frage, was ein digitaler Fußabdruck ist, informierten zum Beispiel Louis Faust, Julia Seitz, Antonia Krämer und Sina Schneider aus der Klasse 10 b. Sie hatten sich ein halbes Jahr lang selbst Expertenwissen angeeignet, wie sie erklärten. Das stellten sie nun den Sechstklässlern vor. Mit einem Zwiegespräch über das Computerzeitalter stieg das Quartett in die Materie ein und verteilte ein Arbeitsblatt mit einem Lückentext zum Thema Datenschutz. "Wir haben vor vier Wochen ein Referat über das Thema gehalten", erklärte Julia Seitz. Nicht nur das Referat selbst, sondern auch der Projekttag unterlag einer Benotung durch die Lehrkräfte und fließt in die Gesamtnote im Fach IT mit ein.

Möglichkeiten

Das Internet bietet Möglichkeiten, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Wie dies funktioniert, erklärten Tobias Lutz, Ivo Schnaus, Luis Firsching und David Hertinger ihren jüngeren Mitschülern. Auch wenn sich der eine oder andere Schüler aus der sechsten Klasse schon mit dem Internet auskennt, erklärten die vier jungen Männer unter anderem, wie man eine eigene E-Mail-Adresse einrichtet und sich auf dem jeweiligen Portal anmeldet.

Dem wichtigen Thema "Cybermobbing" widmete sich der Lehrer Stefan Zeller jeweils in einer ganzen Klasse. Im Nachgang zum Projekttag bietet zudem die Jugendsozialarbeiterin Marina Pohley in einer Doppelstunde nach den Ferien den Workshop "Messengerdienste" an. Am Beispiel "Whatsapp" erläutert die Expertin das Thema.