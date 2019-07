Das Interesse ist riesig: Ebracher Dorfladen nimmt Fahrt auf

Der erste Ebracher Dorfladentag fand auf dem Gelände oberhalb des Ebracher Festplatzes statt. Die Mitglieder des Arbeitskreises zeigten den Besuchern die potenzielle Baufläche für das zukünftige Dorfladengebäude, präsentierten die Ergebnisse des Arbeitskreises und sammelten weitere Anregungen und Ideen. Die ehrenamtlichen Helfer, viele interessierte Besucher und eine Menge konstruktiver Gespräche machten diese Auftaktveranstaltung zu einem vollen Erfolg.

In zwei Beratungs-Pavillons und an mehreren Infotafeln informierten konnte man sich über den aktuellen Stand des Projekts informieren und das Areal in Augenschein nehmen. Verschiedene Plakate zeigten zudem Konzepte zur Gestaltung des zukünftigen Ladens und erklärten welche Faktoren bei der Wahl des favorisierten Standortes besonders wichtig waren.

Die Veranstaltung stieß auf großes Interesse und verdeutlichte eindrucksvoll, wie sehr das Thema Nahversorgung alle Generationen in Ebrach beschäftigt. Besonders hervorzuheben ist, dass die Zahl der Unterstützer des Dorfladens um weitere 15 Personen auf nun rund 100 Anteilseigner angewachsen ist und somit eine Investitionssumme von über 40 000 Euro zur Verfügung steht, um in den nächsten Schritten den Dorfladen Realität werden zu lassen.

Im Anschluss an die Veranstaltung waren alle Anteilseigner geladen, um ihre zukünftigen Vertreter innerhalb der Unternehmensgesellschaft des Dorfladens zu wählen. Der Aufsichtsrat wurde einstimmig gewählt. Bürgermeister Max-Dieter Schneider wies darauf hin, dass die Finanzierung des Projekts zwar auf einem guten Weg sei, jedoch jeder Bürger des Marktes Ebrach eingeladen ist, den Dorfladen durch aktive Mithilfe oder auch das Zeichnen eines Anteils zu unterstützen. red