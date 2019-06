Orgel Die Orgel in der Stiftskirche wurde 1745 bis 1748 von Joh. Phil. Seuffert, Würzburg, für Kloster Grafschaft errichtet. Sie blieb nach der Säkularisation in Frankenberg/Eder erhalten und wurde 1987 durch Gerald Woehl, Marburg, und seine Mitarbeiter in das barocke Gehäuse der in Banz bis 1903 bestehenden Seuffert-Orgel eingesetzt. Register Sie bietet in Haupt-, Unterwerk und Pedal 37 klingende Register.