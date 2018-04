Das Improvisieren ausprobieren

Ein Theaterprojekt für Jugendliche und junge Erwachsene namens "imPROjekt" startet heute um 20 Uhr in der Fortuna Kulturfabrik, Bahnhofstraße 9 in Höchstadt. Wer mindestens 16 Jahre alt ist, Lust darauf hat, Übungen aus dem Improvisationstheater auszuprobieren, sich kreativ auszuleben, sein Selbstvertrauen zu stärken, für den bietet dieses zeitlich begrenzte Projekt die passende Bühne. Das "imPROjekt" ist freiwillig und kostenfrei. Einfach mal unverbindlich vorbeizuschauen, lohnt sich, schreibt Jugendpflegerin Julia Gally. Projektleiter ist Stephan Baierl, Pädagoge und Theater- und Medienwissenschaftler, Kooperationspartner ist das Jugendzentrum "Chill out". Nähere Informationen gibt es unter improjekt.blogspot.com oder per E-Mail an improjekt@gmx.net. Interessierte, die heute keine Zeit haben, sollen sich einfach melden und werden dann über Folgetermine informiert. red