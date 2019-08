Das Hopfnbloodn wird vorgezogen

Aufgrund des warmen Wetters muss der Heimatverein Lonnerstadt das Hopfnbloodn doch schon an diesem Wochenende machen. Es findet am Sonntag, 1. September, im Hof der Mühle statt. Von 14 bis 17 Uhr wird gebloodn und jeder, der helfen möchte, kann mitmachen. Es gibt Kaffee und Kuchen. Wer Hopfen im Garten hat, kann ihn am Samstag, 31. August, oder am Sonntag, 1. September, vormittags vorbeibringen. Mit dem Hopfen wird dann wieder Bier gebraut, das am Kerwasonntag ausgeschenkt wird. Es sind auch Nichtmitglieder eingeladen. red