Das Honigfest ist in Gefahr

Die Honigbienen fliegen an diesem Tag fleißiger als sonst umher: Das alljährliche Honigfest steht kurz bevor. Zu diesem Anlass möchte natürlich jede Biene etwas besonderes leisten, um als Sieger im Wettbewerb um den besten Honig hervorzugehen. Werden es Maja und die anderen Bienen dennoch schaffen, rechtzeitig zum Fest ihren Honig fertigzustellen? Viele den meisten Kindern bekannte Charaktere bevölkern die Bühne des Karfunkel-Figurentheaters in diesem Stück, das eine Dauer von circa 50 Minuten hat und für Kinder ab zwei Jahren geeignet ist. Gastspiel des Karfunkel-Theaters in der Frauengrundhalle ist am Sonntag, 16. September, um 16 Uhr. Karten gibt es nur an der Tageskasse. Foto: Isolde Sperlich