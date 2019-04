Das "Hockenbergquartett" spielt

Das "Hockenbergquartett" ist ein in Neunkirchen ansässiges Streichquartett, in dem sich ein Diplommusiker, eine Musiklehrerin, ein Musikverleger und ein Diplomingenieur zusammengefunden haben, um gemeinsam einige der großen Werke der Streichquartettliteratur zu studieren. Das Ergebnis dieser Arbeit bringt das Quartett im Rahmen der Neunkirchener Kulturtage zu Gehör. Präsentiert werden Mozarts Quartett Es-dur KV 428 und J.C de Arriagas Quartett Nummer 3, Es-Dur. Termin ist am Sonntag, 7. April, um 19 Uhr in der Christuskirche, Von-Hirschberg-Straße 8. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. red