Das Hirtenhaus bekommt eine neue Edelstahl-Küche

Das vergangene Jahr war für die Dorfgemeinschaft Hirtenhaus in Ailsbach erfolgreich. Ob die Kirchweih im November oder das Sonnwendfeuer: Die Feste waren gut besucht. Dementsprechend zufrieden zeigte sich Vorsitzender Sascha Link in der Jahreshauptversammlung. Die Hirtenhöhe reaktivierte der Verein im vergangenen Jahr wieder und bewirtschaftete 2019 einige Male den Keller. "Die Hirtenhöhe war davor eingeschlafen", stellte Link am Samstag fest. Zahlreiche neue Bäume hatten die Mitglieder beim "Einheitsbuddeln" gepflanzt, sodass der Keller nun wieder ansehnlich ausschaut.

In diesem Jahr stehen für den Ailsbacher Verein zwei größere Bauprojekte an. Am hinteren Teil des Hirtenhauses wird ein kleiner Bereich entstehen, auf dem Getränke und Leergut gelagert werden können. Aktuell muss hier noch gepflastert werden. Das weitaus größere und kostenintensivere Projekt ist allerdings der Umbau der Küche im Hirtenhaus. Die alte Küche soll raus, dafür wird eine neue Edelstahl-Einrichtung eingebaut, "damit alles hygienisch ist". "Die Küche ist ein größerer Batzen, der dieses Jahr anfällt", sagt Link. Insgesamt veranschlagt er Kosten im unteren fünfstelligen Bereich.

Nicht ganz so viel Bewegung wie bei der Küche gab es bei der Vorstandswahl. Sascha Link ist weiterhin Vorsitzender, Johannes Herzog ist sein Stellvertreter. Kassier ist nicht mehr Joachim Schneider, sondern Alexander Schatz. Schriftführerin bleibt Nicole Albrecht. Beisitzer sind Mario Kropf, Christian Herzog, Joachim Schneider, Harry Dörrer, Sascha Gromhaus, Stefan Gringel und Kathrin Strobel. Kassenprüfer sind Udo Benes und Jens Schnittger.

Passend zum regnerischen Wetter bekamen die Jubilare einen Regenschirm der Dorfgemeinschaft. Gerd und Sabine Weigt, Gerd und Ilona Thomanek, Petra Geyer, Gerold Hümmer, Johann Herzog sowie Anne und Udo Benes wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt und mussten nicht im Regen heimlaufen. Yannick Hupfer