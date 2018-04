Das "Hirschaider Blech" ist 20 Jahre alt

20 Jahre Blasorchester "Hirschaider Blech" - das sind 20 Jahre vielfältige Blasmusik aus und in Hirschaid. 1998 als Jugendblasorchester mit großer Unterstützung der Marktgemeinde Hirschaid unter der Leitung von Helmut Weininger gegründet, entwickelte sich das junge Ensemble rasch zu einer festen Größe in Hirschaid.

Waren es anfangs noch kleinere Auftritte wie z.B. an der Hirschaider Weihnacht, wuchsen mit zunehmender Anzahl an Musikern und Können sowohl die selbst gesteckten Ansprüche als auch die Auftrittsmöglichkeiten. Eine logische Konsequenz war dann 2003 die Vereinsgründung unter dem Namen Hirschaider Blech e.V.

Nur weitere drei Jahre später wurde mit dem Einzug in das vereinseigene Musikzentrum in Hirschaid, Leimhüll 33, ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung des Blasorchesters gesetzt. Endlich gab es genügend Räume für die musikalische Ausbildung und eine Bühne für die Musiker. Auch können jetzt Konzerte in den eigenen Räumen stattfinden und die teils empfindlichen Instrumente müssen nicht mehr zu den Konzerten transportiert werden.

Unter solch guten Rahmenbedingungen konnte sich das Blasorchester stets weiterentwickeln. Heute unterhält das "Hirschaider Blech" einerseits mit traditioneller und moderner Blasmusik, andererseits gehört auch Unterhaltungsmusik aus Rock und Pop, Film und Bühne zum festen Repertoire des Orchesters.

Im Jubiläumsjahr 2018 finden alle Veranstaltungen unter dem Motto "20 Jahre Hirschaider Blech" statt. Besucher hören beispielsweise beim Frühjahrskonzert am 14. April ab 20 Uhr Musicals, die das Orchester in den vergangenen 20 Jahren begleitet haben. Dazu gehören die schönsten Stücke aus "My Fair Lady", "Singing In The Rain" oder "Phantom der Oper", aber auch aktuelles wie "Hinterm Horizont" von Udo Lindenberg.

20 erfolgreiche Jahre für das "Hirschaider Blech", aber wie gestaltet das Blasorchester seine Zukunft? Hier wird 2018 erstmals der Schwerpunkt auf die Erwachsenenausbildung gelegt. So fand bereits im März ein erster Informationsabend für Erwachsene, die gerne (wieder) ein Instrument spielen möchten, statt.

Ermuntert vom regen Interesse wird im Herbst der offizielle Startschuss für eine sogenannte Erwachsenenbläserklasse gegeben. Hier wird einerseits im Einzelunterricht das musikalische Wissen vermittelt, andererseits im Ensemblespiel das Spielen in der Gruppe einstudiert. Interessenten können übrigens jederzeit hinzustoßen, es gibt keine geschlossene Gruppe. Aktuelle Infos auch unter www.hirschaider-blech.de . red