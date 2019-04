Das Himmelreich zu Erlangen

Der Erlanger Tourismus- und Marketingverein präsentiert eine neue Stadtführung über die Kirchen in Erlangen. Die Kirchengeschichte ist eng mit der Stadtgeschichte verknüpft. Auf einem Streifzug durch die Jahrhunderte erhalten Teilnehmer der Führung am Sonntag, 7. April, einen spannenden Überblick und erfahren Interessantes sowie Kurioses. So manches birgt Überraschungen, so dass der Spaziergang von der ehemaligen Marienkapelle (Altstädter Kirche) bis zu dem bemerkenswerten Architekturmerkmal des 20. Jahrhunderts (St. Bonifaz) zu einem besonderen Erlebnis wird. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Martin-Luther-Platz vor dem Stadtmuseum, Karten gibt es direkt bei den Führern. Foto: Th. Dettweiler