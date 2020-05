Das Heimatmuseum in Ebs öffnet wieder

Am heutigen Mittwoch ist auch das Heimatmuseum Ebermannstadt wieder geöffnet. Wie immer mittwochs zwischen 15 und 17 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr können Besucher sowohl die Dauerausstellung als auch die Sonderausstellung "50 Jahre Partnerschaft Ebermannstadt-Chantonnay" besuchen. Die Sonderausstellung blickt zurück auf die Beziehungen, die zwischen den beiden Städten gewachsen sind. Mini-Olympiade, Schüleraustausch, Praktika für Jugendliche und gegenseitige Feuerwehr-Besuche sind nur ein paar Schlagworte für die deutsch-französischen Freundschaften, die darüber hinaus zu privaten und familiären Kontakten geführt haben. Mit ihrer Partnerschaft tragen Chantonnay und Ebermannstadt dazu bei, dass Europa in Frieden und Freiheit zusammenwächst. Beim Besuch des Museums gelten die üblichen hygienischen Sicherheitsbestimmungen: Also mindestens 1,50 Meter Abstand, Gesichtsmaske und maximal zwei Besucher gleichzeitig pro Raum. red