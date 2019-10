Das Heeresmusikkorps spielt in Zell

Den Zeller Musikanten ist es nach dem Erfolg im vergangenen Jahr abermals gelungen, das Heeresmusikkorps Veitshöchheim der Bundeswehr für ein Kammerkonzert zu gewinnen. Es findet am Mittwoch, 27. November, um 19.30 Uhr in der Marienkirche in Zell statt. Die Zuhörer erwartet laut Vereinsangaben ein abwechslungsreiches Programm mit Musikstücken quer durch alle Genres, vorgetragen durch verschiedene Kammerensembles auf Blasinstrumenten. Im Vorfeld ab 18.30 Uhr und im Anschluss ans Konzert lädt der Musikverein die Besucher zu einem gemütlichen Treffen mit den Soldaten ein. Die Karten gibt es im Vorverkauf unter zeller-musikanten@gmx.de, bei der Tankstelle Feustel in Zell, der Gemeinde Knetzgau, dem Modeladen Christine Möhler in Knetzgau, der Firma Steigmeier in Haßfurt sowie unter der Telefonnummer 0151/12236453. Foto: pr