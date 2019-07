Das Handy ist weg

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Samstag im Zeitraum zwischen 2.30 und 2.45 Uhr einem 35-jährigen Besucher einer Gaststätte am Marktplatz in Ebern das Handy gestohlen. Der Mann hatte das Mobiltelefon versehentlich auf einem Stehtisch liegen gelassen. Als er das Fehlen bemerkte und kurze Zeit später wieder zurückkam, war das Handy weg. Es handelt sich um ein rotes Apple iPhone 8 Plus mit einem Zeitwert von 800 Euro. Täterhinweise sind derzeit keine vorhanden. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion in Ebern zu wenden.