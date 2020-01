Das Handy als Reisebegleiter

Die Kolping-Akademie lädt zum Seminar "Das Handy als Wegbegleiter bei Reisen" ein. Den Teilnehmern wird gezeigt, wie man sich vorab über sein Reiseziel per Smartphone informiert und wie man Restaurants, Sehenswürdigkeiten, Wegbeschreibungen etc. vor Ort abruft. Das Seminar findet am Dienstag, 14. Januar, von 18 bis 21.15 Uhr im Kolping-Bildungswerk, Wilhelmsplatz 3 statt. Weitere Infos und Anmeldung unter der Rufnummer 0951/519470 oder www.kolpingbildung.de. red