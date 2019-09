Das Handwerk und die Kameras

Eckehard Kiesewetter Ebern/Burgpreppach — Ein freches Mädchen aus dem Eberner Stadtteil Bramberg hat sich in eine rassige Schönheit verwandelt, eine sensible, vielschichtige junge Frau, die nach wie vor nicht auf den Mund gefallen ist. Wie ein Profi lächelt und post Selina Lassmann heute für das Fernsehteam, als hätte sie nie etwas anderes getan. Die TV-Leute porträtieren sie als starke und selbstbewusste Frau, die sich in einem klassischen Männerberuf behauptet. Das eigentliche Metier der 22-Jährigen nämlich ist handfeste Arbeit. Sie hat das Tischler-Handwerk im Schreinerbetrieb Och in ihrem Heimatdorf von der Pike auf gelernt, und gerade packt sie noch einen zweiten Ausbildungsberuf drauf: Fahrzeuglackiererin.

Damit ist sie grade die Richtige für die Fernsehproduzenten von "Filmreif TV", die Beiträge für öffentlich-rechtliche wie auch private Fernsehsender liefern. Unter anderem für das Magazin "Abenteuer Leben" bei "Kabel eins". Dort geht's wöchentlich um Themen aus Wissenschaft, Natur und Technik, aber auch Freizeit- und Verbrauchertipps. Aktuell sind Beiträge über Frauen gefragt, die sich Herausforderungen im Handwerk genauso stellen wie im Privaten. Das Bewerbungsvideo der jungen Fahrzeuglackiererin und Schreinerin aus den Haßbergen hat offenkundig überzeugt.

Zwei Drehtage

Schauplatz ist eine der großen Hallen im Autohaus Gelder und Sorg in Ebern. Dort hat Selina Lassmann kürzlich erst ihre zweite Ausbildung begonnen und doch steht sie vor dem Fernsehteam bereits souverän ihren Mann. Den Eindruck verstärkt ihr Outfit, als wäre sie ein Double für Lara Croft: schwarzes Tanktop, Cargo-Hose und festes Schuhwerk.

Mal beantwortet sie Fragen von Redakteurin Simone Vöpel, mal erläutert sie für die Kamera die Schritte ihrer Arbeit. Der Blechschaden an einem schwarzen SUV muss beseitigt werden. Ein glänzendes Stück Arbeit für die junge Frau, die sich selbst als "kleine Perfektionistin im Beruf" bezeichnet.

"Ich liebe die körperliche Arbeit", sagt Selina und zeigt ihre Muskeln. Schließlich hat sie auch den Stapler- und den Kettensägenschein. Andererseits ist sie davon überzeugt, dass Männer für filigrane Aufgaben nicht so gut geeignet sind: "Frauen haben mehr Feingefühl." Gerade die Vielseitigkeit im Handwerk, reizt die 22-Jährige, die heute in Gemeinfeld lebt, "und dass man jeden Abend sieht, was man geleistet hat". Dazu zählt sie auch ihre kreativen Arbeiten, beispielsweise aktuell das selbst entworfene Airbrush-Bild auf der Heckklappe eines Mähdreschers.

Zwei Tage investiert "Filmreif TV" für den Dreh. Herauskommen wird eine rund halbstündige Sendung, die - der genaue Termin steht noch nicht fest - Anfang kommenden Jahres über den Bildschirm flimmern wird.

Unterwegs zur "Miss Handwerk"

Auch für ein anderes "Projekt" ist Selinas Ausstrahlung vor der Kamera in Verbindung mit dem Beruf gefragt. Sie hat sich beim Wettbewerb "Germany's Power People 2020" beworben. Hier geht um ein professionelles Foto-Shooting für den Kalender des Deutschen Handwerksblatts und letztlich um den Titel der "Miss Handwerk 2020". Ein erstes Etappenziel ist soeben erreicht, denn ein monatelanges Online-Voting endete Ende August. Unter über 100 Bewerbungen aus dem gesamten Bundesgebiet hat es Selina auf den fünften Platz geschafft und sich damit einen Platz bei dem Shooting-Termin am Samstag, 14. September, in Düsseldorf gesichert. Gute Chancen also!

Allerdings ist die Handwerker-Konkurrenz stark, weiß die Unterfränkin. Zudem wird die Jury ihre Auswahl auch von der geografischen Herkunft der Bewerber, von deren Handwerkszweigen und von der Berufserfahrung abhängig machen. Am Ende soll der Kalender in einem bunten Mix die Vielfalt des Handwerks spiegeln.

Die zierliche "Azubi(e)ne" aus Bramberg ist optimistisch. Für sie steht fest: "Jemanden wie mich gibt es kein zweites Mal". Im Übrigen gilt für sie: "Egal was kommt, ich lebe mein Leben und folge meinem Herzen, bleibe mir selbst treu und zeige allen, dass ich alles schaffen kann, was ich mir vornehme."

Eine Modelkarriere ?

Apropos: Wie wäre es da mit einer Model-Karriere? Fotos von Selina Lassmann, oft betont weiblich und sexy, finden sich auf Instagram zuhauf. Wird sie also eines Tages Säge, Hobel, Lackierpistole und Poliermaschine zur Seite legen und nur noch vor der Kamera stehen? "Anfragen kommen immer wieder", sagt die junge Frau, aber sie nimmt nur Einladungen zu Foto-Sessions an, die ihr tatsächlich behagen. Und "nur hobbymäßig".

Dem Handwerk und ihrer kreativen Ader aber will sie treu bleiben, am liebsten die Meisterbriefe in ihren beiden Berufen machen: "Ich bin eine stolze Handwerkerin, die für nichts auf der Welt etwas anderes hauptberuflich machen würde."