Das Handicap mit dem Gehirn

Das menschliche Gehirn hat die Form einer großen Walnuss: Es ist im Durchschnitt eineinhalb Kilogramm schwer und es ist mit seinen rund 100 Milliarden Nervenzellen leistungsfähiger als der modernste Computer. Die Kontaktstelle Selbsthilfe der Stadt lädt in Kooperation mit dem Selbsthilfeverband Forum Gehirn Hirnverletzte, Menschen mit Hirnschädigungen, deren Angehörige und alle Interessierten zum Vortragsabend "Brain i cap - Das Handicap mit unserem Gehirn" ein. Am Mittwoch, 27. März, um 19.30 Uhr wird der Vortrag im Foyer der Wohnbau Coburg stattfinden. Um Anmeldungen wird gebeten; sie sind unter den Telefonnummern 09561/891576 oder 892576 oder per E-Mail: selbsthilfe@coburg.de möglich. red