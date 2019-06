Das hätte schlimm ausgehen können

Bei einem Unfall am Samstag gegen 20 Uhr auf dem Ostring ist ein zwölfjähriger Junge leicht verletzt worden . Ein Autofahrer bog vom Ostring nach rechts in die Erhardstraße ab. Gleichzeitig überquerte der 12-Jährige mit seinem Fahrrad dort die Straße. Dank einer Vollbremsung konnte der Autofahrer einen heftigen Zusammenstoß vermeiden. Der Fahrradfahrer stürzte dennoch vom Rad und verletzte sich dabei leicht. Am Auto entstand kein Schaden, der Autofahrer blieb auch unverletzt, aber die Reparaturkosten am Fahrrad schätzt die Polizei auf 100 Euro. pol