Das Gymnasium stellte sich vor

Rund 200 Kinder kamen mit ihren Eltern und Geschwistern, um sich im Herzogenauracher Gymnasium umzusehen. Die Schule hatte zum Schnuppern eingeladen.

Für die Erwachsenen gab es einen Vortrag, der über den Bildungsweg und die Angebote am Gymnasium Herzogenaurach informierte. Selbstbewusst und gewinnend führte die Schülerin Amelie Roy, derzeit in der Klasse 5c, durch die Welt einer frischgebackenen Gymnasiastin.

Führung durch das Schulhaus

In einem abwechslungsreichen Dialog mit ihrer Interviewpartnerin aus der Schulleitung berichtete sie über ihre Erfahrungen, die sie mit Lehrkräften, Tutoren, dem Schulhaus, dem Stundenplan, der Schulberatung und der Nachmittagsbetreuung bereits gemacht hat. Details dazu konnten jeweils die Schulleitung, die Beratungslehrerinnen, die Unterstufenbetreuerin und die Koordinatorin der Nachmittagsbetreuung beisteuern.

Im Anschluss an den Vortrag konnten die Eltern an einer Führung durch das Schulhaus teilnehmen, in der sie unter anderem Einblicke in die Klassenräume, die Außenanlagen des Sportbereichs und die Mittagsbetreuung bekamen.

Währenddessen erlebten die zukünftigen Fünftklässler ihre eigene Führung. Sie wurden von den Tutoren der 10. Klassen durch das Schulhaus geleitet und konnten sich so mit den wichtigsten Orten vertraut machen. Sie besichtigten unter anderem die Pausenhöfe, die Bibliothek, die Mensa, die Klassenräume, die Sportanlagen, die Fachräume der Naturwissenschaften, Musik- und Kunstsäle, die Computerräume und das SMV-Zimmer. Teile ihrer Entdeckungstour waren dabei zum Beispiel eine Präsentation des Wahlkurses Legoroboter und eine kurze Vorführung der Miniband. Zwischendurch konnten sie sich in der Mensa mit einem Stück Kuchen stärken.

Außerdem nahmen sie an fünf verschiedenen Unterrichtseinheiten teil, die jeweils 15 Minuten dauerten. Dabei waren die Fächer Französisch, Latein, Geschichte und Biologie sowie Versuche in der Physik und Chemie.

Unterdessen blieb den Eltern genügend Zeit, bei Kaffee und Kuchen, organisiert durch den Elternbeirat, den Kontakt zu diversen Ansprechpartnern aufzunehmen.

Sie konnten sich an verschiedenen Thementischen ganz individuell durch Schulleitung, Beratungslehrerinnen, Elternbeirat und Lehrkräfte beraten lassen und sich zum Beispiel über die Fremdsprachenwahl, das Fahrtenkonzept der Schule und die Nachmittagsbetreuung informieren. red