Das Gymnasium stellt sich vor

Das Gymnasium Herzogenaurach lädt alle Eltern und deren Kinder, die im nächsten Schuljahr an das Gymnasium übertreten wollen, zur Informationsveranstaltung und zum Schnuppernachtmittag ein. Beide Veranstaltungen finden am Samstag, 23. Februar, von 15 bis 18 Uhr statt. An diesem Nachmittag bietet das Gymnasium die Möglichkeit, die Schule näher kennenzulernen. In einem Vortrag erhalten die Eltern alle wichtigen Infos zum Übertritt und können sich über Angebote und Räumlichkeiten in Führungen und Gesprächen an Thementischen informieren. Beim gleichzeitig stattfindenden Schnuppernachmittag bekommen die Kinder die Möglichkeit, das Schulhaus näher kennenzulernen und an einigen "Schnupperstunden" in verschiedenen Fächern teilzunehmen. red