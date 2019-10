Das Gremium tagt im Oskar-Kandler-Zentrum FDP und Freie Bürger in Ebern nominieren

Die nächste Gemeinderatsitzung findet am Dienstag, 8. Oktober, um 19 Uhr im Oskar-Kandler-Zentrum statt. Auf der Tagesordnung stehen die Entscheidung über die Rechtsstellung des Ersten Bürgermeisters ab der nächsten Amtsperiode (ehrenamtlich oder hauptamtlich) und die Verlängerung der Treuhandvereinbarung mit der Bayerngrund für die Finanzierung des Baugebiets "Leite". red Die Aufstellungsversammlung zur Kommunalwahl 2020 von FDP und Freie Bürger in Ebern findet am Montag, 21. Oktober, im "Pizzablitz" in der Kapellenstraße in Ebern statt. Beginnen wird die Veranstaltung um 19 Uhr, so die Mitteilung. red