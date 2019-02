Das Glück in der Liebe und Partnerschaft

"Sekundenglück" ist das Thema der "Sinnzeit" am Sonntag, 10. Februar, um 18 Uhr in der Knetzgauer Pfarrkirche. Alle sind willkommen, die in Freundschaft, Partnerschaft und Liebe unterwegs sind oder sein wollen. Alleine oder mit dem Lieblingsmensch zusammen. Sophia Weinberger (Gesang) und Tobias Hümpfner (Piano) gestalten die Stunde am Sonntagabend musikalisch. Unter anderem interpretieren sie zwei gefühlvolle Lieder aus Herbert Grönemeyers neuem Album "Sekundenglück" und "Mein Lebensstrahlen". Ein Team des Baye-rischen Fernsehens besucht ein Paar aus dem Landkreis Haßberge vor der "Sinnzeit" und begleitet es auch zu dem Gottesdienst. Die Ausstrahlung in der Sendung "Stationen" ist für Mittwoch, 13. Februar, um 19 Uhr im Bayerischen Fernsehen geplant.

Emotionen haben kurz vor dem Valentinstag ihren Platz, meinen die beiden "Sinnzeit"-Gestalter Elfriede Schneider und Johannes Simon. In der Vielfalt von Glück und Alltagserfahrungen stellen sie die Frage, wie Partnerschaft und Freundschaft als Energiequellen gepflegt werden können. Dafür bringen sie ein ungewöhnliches Geschenk für alle Besucher mit. Sie freuen sich auf viele Menschen, die mit ihnen hinhören wollen: auf Lieder, neue Blickwinkel und das, was die Herzen bewegt.

Anschließend an diese Feier für Liebe, Partnerschaft und Freundschaft laden Schneider und Simon zu einem persönlichen Segenszuspruch ein. Die "Sinnzeit" ist ein besonderes Gottesdienstangebot der Familienseelsorge in der Kirche. red