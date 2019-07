Das Glasfaserkabel kommt

In Sachen Breitbandausbau geht es in der Gemeinde Steinbach am Wald voran. Voraussichtlich im Herbst 2019 beginnen die Arbeiten für die Erschließung der bisher unterversorgten Anwesen der Gemeindeteile. Mit staatlicher Förderung werden bis 2022 insgesamt 23 Kilometer Glasfaserkabel verlegt und damit weitere "weiße Flecken" in Angriff genommen. Durchführen wird die Maßnahme das heimische Unternehmen Radio Korn Kabel und Kommunikationstechnik, in Zusammenarbeit mit der Thüga SmartService GmbH.

Förderbescheid liegt vor

Zur Vertragsunterzeichnung kamen jüngst der Geschäftsführer von Radio Korn, Michael Korn, Bürgermeister Thomas Löffler sowie Vertreter der Antennengemeinschaften Windheim und Hirschfeld in die Geschäftsräume der Thüga SmartService GmbH in Naila. Thomas Löffler und Michael Korn sprachen vom "nächsten Abschnitt der Glasfaserverkabelung" und informierten über das Vorliegen des Förderbescheides. "Mit der Vertragsunterzeichnung wollen wir die gute Zusammenarbeit betonen und einen weiteren Ausbau einleiten."

Vollversorgung in drei Jahren

Laut Projektleiter Maximilian Lang werden dabei knapp 23 Kilometer Glasfaserkabel verlegt und die im Förderverfahren berücksichtigten Haushalte mit einem Glasfaserdirektanschluss versorgt.

Spätestens in drei Jahren soll in den bisher unterversorgten Gebieten der Gemeindeteile Kehlbach, Windheim, Steinbach, Hirschfeld-Aumühle, Bastelsmühle und Kohlmühle Glasfaseranschlüsse zur Verfügung stehen.

Mit dem jetzt vergebenen Ausbauvertrag wird, nebst den bis zu 60 Haushalten, eine Anbindung der Kläranlage Steinbach an die digitale Infrastruktur ermöglicht. Es handelt sich hierbei um "ein weiteres Mosaiksteinchen", so der Geschäftsführer Michael Korn. red