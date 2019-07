"Das Gespenst von Canterville" im Kurtheater

Der Kinder- und Jugendchor Herz-Jesu und die Musikschule Bad Kissingen werden am Freitag, 19. Juli, um 19 Uhr und am 20. Juli um 10.30 Uhr mit 50 Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen fünf und 15 Jahren unter der Leitung von Brigitte und Burkhard Ascherl das Musical "Das Gespenst von Canterville" von Johannes Matthias Michel im Kurtheater aufführen. Begleitet werden die Solisten und der Chor von Instrumentalisten der Städtischen Musikschule. Die Choreographie und das Einstudieren der Tänze liegt in den Händen von Jutta Grom. Tickets gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Arkadenbau (Tel.: 0971/804 84 44; Mail : kissingen-ticket@badkissingen.de ) sowie an der Abendkasse. Foto: Susanne Sorgenfrei