Das Gerätemuseum "Alte Schäferei" zeigt eine große Vielfalt an Trachten

Das Gerätemuseum "Alte Schäferei" zeigt in seiner neuen Sonderausstellung von Freitag, 5. April, bis Sonntag, 30. Juni, "Oberfranken beTrachtet - Fotografien von Walther Appelt". Es ist eine Ausstellung des Bauernmuseums Bamberger Land, des Pfalzmuseums Forchheim und der Trachtenberatung des Bezirks Oberfranken. Die Zeit, als Frauen in Tracht noch zum Straßenbild gehörten, ist schon lange vorbei. Aber noch immer besitzt Oberfranken eine große Vielfalt an historischen und zeitgemäßen Trachten, die in Vereinen, bei Festen und zu privaten Anlässen getragen werden.

Die Vernissage ist am Donnerstag, 4. April, ab 19 Uhr. Geöffnet hat die Schäferei Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen jeweils von 14 bis 17 Uhr. red