Das Gerätehaus wird eingeweiht

Ein besonderer Tag ist der Samstag, 13. Juli, nicht nur für die Freiwillige Feuerwehr Niederfüllbach, sondern auch für die ganze Gemeinde Niederfüllbach. Das neue Feuerwehrgerätehaus in der Uferstraße/Seilersgasse wird dann endlich seiner Bestimmung in einem feierlichen Rahmen übergeben. Neben Landtagsabgeordnetem Michael Busch, der ein Grußwort spricht, den Gemeinderatsmitgliedern, weiteren Bürgermeistern der Nachbargemeinden, Kreisbrandrat Manfred Lorenz und Vertretern vieler Feuerwehren aus dem ganzen Landkreis Coburg sind auch die am Bau beteiligten Unternehmen und die Bevölkerung eingeladen, am Samstag, 13. Juli, ab 13.30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Niederfüllbach

mitzufeiern. red