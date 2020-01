Das geplante Hochregallager sichert Arbeitsplätze und schafft neue Stellen

Leserbrief zum umstrittenen Hochregallager bei Eyrichshof: Eigentlich wollte ich keinen Leserbrief mehr schreiben, jedoch

zu der aktuellen Situation möchte ich mich doch äußern.

In der heutigen Zeit müsste man froh sein, wenn eine Firma an ihrem Standort festhält und diesen noch ausbaut. Die Firma Uniwell tut das und beschäftigt momentan circa 235 Leute, und durch das neue Lager kommen nochmals x Arbeitsplätze dazu.

Außerdem bildet Uniwell zurzeit 15 junge Menschen aus und gibt ihnen Arbeit und Lohn und eine Perspektiven für die Zukunft.

Einkünfte für die Stadt

Jeder Arbeitsplatz ist wichtig, denn davon bekommt die Stadt Steuergelder, die wichtig sind, um all die Vorhaben zu erhalten

und auszubauen. Arbeitsplätze sichern unseren Wohlstand heute und in der Zukunft.

Ich bitte daher alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger, sich gut zu überlegen, wem sie am l. März ihre Stimme geben. Ob sie gegen oder für den Bau eines Hochregallagers sind und somit für die Erhaltung der Arbeitsplätze sorgen, die wir jetzt und auch in Zukunft dringend brauchen. Alle, die gegen dieses Hochregal stimmen, nehmen in Kauf, dass die Arbeitsplätze in absehbarer Zeit schwinden.

Lothar Olbrich

Ebern