Das Gemeinwesen schätzt die Arbeit des Marienvereins

Mit einem abwechslungsreichen Programm wurde die Hauptversammlung des BRK-Marienvereins gestaltet. Damit wurde deutlich, dass die Betreuungsarbeit einen wichtigen Bereich der Aktivitäten darstellt. Für musikalischen Schwung sorgten die Eichbergsänger der Frohnlacher Säraspo und lockerten die Veranstaltung auf. Ebenso wie stellvertretende Vorsitzende Margit Friedrich, die ein Gedicht zum Besten gab.

Vorsitzende Christa Knauer ließ das Jahr Revue passieren und dankte für die breite Unterstützung und Mithilfe. "Ohne euch war das alles nicht zu bewältigen", versicherte sie. Die sehr gute Zusammenarbeit mit der örtlichen BRK-Bereitschaft zeige sich in den Blutspendeterminen. Deren hervorragende Arbeit sei mit einer Spende in Höhe von 1000 Euro für den Unterhalt der Einsatzfahrzeuge unterstützt worden. Kassiererin Monika Recknagel berichtete, dass der Verein 313 Mitglieder habe, und dankte für die Spenden. Anerkennung zollte sie der Vorsitzenden, Christa Knauer habe stets ein offenes Ohr und lege viel Herzblut in die Arbeit. Die stellvertretende Leiterin der BRK-Sozialstation Romy Knauer berichtete von der Arbeit der elf Pflegefachkräfte, die derzeit 150 Klienten in fünf Touren und bei einem Spätdienst betreuen. Gut angenommen werde die hauswirtschaftliche Versorgung und Demenzbetreuung, die auch die Angehörigen entlaste. Derzeit gebe es in Hassenberg und Weidhausen keine Demenzgruppen wegen eines Personalwechsels im Kreisverband. "Ohne euch wäre es nicht möglich, die Blutspendetermine in dieser Form abzuhalten", sagte BRK-Bereitschaftsleiter Michael Schiller zu den Marienverein-Mitgliedern. Dass der Weidhäuser Marienverein aktiv und lebendig sei und die Führungsriege mit viel Herz die Arbeit versehe, bescheinigte auch BRK-Kreisvorsitzender Siegfried Wölki. Er erinnerte daran, dass das 120-jährige Bestehen der Marienvereine nahe. Immer wieder passten sich diese den Gegebenheiten und Veränderungen an. Nach wie vor leisteten sie einen wichtigen Beitrag für das Allgemeinwohl. "Der Marienverein ist ein Verein, der entschleunigt", stellte Bürgermeister Markus Mönch fest. Dort werde das hohe Gut des Ehrenamtes gepflegt und soziale Wärme spürbar. "Der Marienverein tut der Gemeinde gut", lautete deshalb sein Fazit. Alexandra Kemnitzer