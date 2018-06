Wegen falscher Verdächtigung und Sozialbetrugs in zwei Fällen hat das Amtsgericht in Haßfurt eine 25-Jährige aus Schwaben zu einer Geldstrafe in Höhe von 130 Tagessätzen zu fünf Euro (650 Euro) verurteilt.Die junge Mutter hatte am 9. Dezember 2016 auf der Polizeidienststelle in Haßfurt ausgesagt, dass ihr damaliger Lebensgefährte und Vater ihres einjährigen Kindes nie Unterhalt gezahlt habe. Diese Aussage führte zu einer Strafanzeige wegen Verletzung der Unterhaltspflicht gegen ihren Ex-Freund.Die Beschuldigung war jedoch genauso falsch wie die Angaben, die sie auf dem Formular des Jobcenters machte, um Leistungen nach dem Arbeitslosengeld II (Hartz IV) zu erhalten. Sie verschwieg der Arbeitsagentur, dass sie in Hausgemeinschaft mit ihrem "Ex" lebte, und bekam über die Dauer von über zwei Jahren 6873 Euro ausbezahlt, auf die sie keinen Anspruch hatte. Auch dem Landratsamt verschwieg sie im Jahr 2015 die Information, dass sie mit ihrem damaligen Freund in häuslicher Gemeinschaft lebte. Stattdessen gab das Paar getrennte Haushalte an, um doppelt abzukassieren. In der Folge wurden der Angeklagten 2316 Euro nach dem Unterhaltsvorschussgesetz ausbezahlt, auf die sie auch keinen Anspruch hatte. Auf der Anklagebank räumte die 25-Jährige alle Vorwürfe ein. Alle Angaben und Aussagen seien mit ihrem "Ex" abgesprochen gewesen, sogar die Falschaussage bei der Polizei , durch die sich ihr Ex-Freund selbst eine Anzeige einhandelte. Der Grund war, an Geld kommen zu wollen. Ihr "Ex" hatte viele Schulden und wurde immer wieder gekündigt. "Das Geld reichte manchmal nicht mehr fürs Essen ", gab sie zu Protokoll. Mittlerweile sei sie umgezogen und habe einen neuen Lebensgefährten mit einem festen Arbeitsplatz. Das zu Unrecht erhaltene Geld zahle sie in Raten zurück, versicherte sie.Es war das erste Mal, dass die 25-Jährige straffällig wurde, was die Staatsanwältin ihr in ihrem Plädoyer zugute hielt. Sie forderte eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu 15 Euro (2250 Euro). Verteidiger Horst Soutschek gab zu bedenken, dass sich seine Mandantin in einer finanziellen Notlage befunden und sich "blauäugig bedient" habe. Er hielt eine Strafe von 100 Tagessätzen für ausreichend. "Es war dumm" sagte die Angeklagte, die das letzte Wort hatte.Richterin Ilona Conver sprach in der Urteilsbegründung von einer "erheblichen kriminellen Energie", mit der die Verurteilte gehandelt habe. Das Urteil des Amtsgerichts ist rechtskräftig.