Das Fundament für das Höllein-Gelände ist gelegt

Begonnen wurden dieser Tage die Bauarbeiten in der Ortsmitte für die Neugestaltung des Höllein-Geländes. Im ersten Bauabschnitt wird am Fundament gearbeitet. Nach dem Freilegen einiger Flächen wurden Stützmauern erstellt, die in einem Guss entstehen und worauf die aus Holz gefertigte Loggia errichtet wird. Angestrebt wird, dass das Gelände zur Kirchweih Anfang September zur Verfügung stehen kann. Foto: Thomas Micheel