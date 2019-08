Das Freibad als Seminarort

Der gebürtige Eberner Jürgen Zirbik, Unternehmensberater, Autor und Geschäftsführer der "Jura Direkt Akademie" aus Nürnberg, holt Business-Seminare in "Frankens schönstes Freibad", wie der 61-Jährige das Bad in seiner Heimatstadt bezeichnet.

Premiere und Test starten Zirbik zufolge am heutigen Montag mit einem Tüv-zertifizierten Fünftagesseminar. "Ebern ist ein guter Ort, um hochwertige Business-Seminare durchzuführen", so Jürgen Zirbik. Das Freibad Ebern sei ein besonderer Ort mit inspirierendem Weitblick und Schwimmen diene dann als Ausgleich zum intensiven Seminarprogramm.

Mit inspirierender Aussicht

Die Seminare finden im Restaurant Weitblick statt. Inhaber Jürgen Zürl greift die Idee den Angaben zufolge gerne auf und stellt sein Lokal für die Woche auf den Seminarbetrieb ein. Sechs Teilnehmer aus ganz Deutschland sind bis zum Freitag, 9. August, beim ersten Sommerseminar im Freibad Ebern dabei. Die Finanzmakler und Finanzdienstleister bilden sich in dieser Woche zum Tüv-zertifizierten Notfall-Manager weiter. Als Notfall-Manager bieten sie dann Konzeptberatung zu Finanzen, rechtlicher Vorsorge und Notfall-Management.

Seminarleiter Zirbik referiert seit einigen Jahren bei der Vhs Haßberge zu "Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung".

Besonderes Seminar - besonderer Ort: "Die Teilnehmer sollten in dieser Woche mindestens 5000 Meter schwimmen", so Jürgen Zirbik. "Das ist allerdings keine Prüfungsvoraussetzung für die Tüv-Zertifizierung", ergänzt er schmunzelnd. "Wird diese etwas andere Art der Weiterbildung von den Teilnehmern gut angenommen", so Zirbik weiter, "werden wir das für die Zukunft intensivieren". So hofft er Ebern und das Bad "vielleicht noch bekannter machen können". red