Das Fotografieren hat die beiden in Bamberg zusammengebracht

Bernhard Panzer An Sonntagen arbeiten wollte er eigentlich nie. Aber es kam dann ganz anders, denn als Pressefotograf musste Geert Garlt oftmals am Wochenende ran.

Daran und an manch andere Anekdote erinnert sich der 74-Jährige gerne, auch wenn er schon seit geraumer Zeit im Ruhestand ist. Am Donnerstag feierte er mit seiner Frau Hannelore die Goldene Hochzeit. Für die Stadt gratulierte Dritter Bürgermeister Georgios Halkias.

Der Verfasser dieser Zeilen hat den Jubilar über Jahre hinweg oft getroffen, draußen auf der Straße und bei gemeinsamen Terminen oder Events. Verbindet die beiden doch ein ähnlicher Weg, wenn auch bei unterschiedlichen Tageszeitungen. Garlt war seit 1970 Fotograf der Nordbayerischen Nachrichten, zunächst in Forchheim und ab 1973 dann in Herzogenaurach.

Mit dem FT fing es an

Das Rüstzeug für den Beruf bekam Geert Garlt freilich von seinem Vater Hans mit auf den Weg. Der war als selbstständiger Fotograf viel in Hirschaid und Umgebung unterwegs und wurde von daher auch vom Fränkischen Tag in Bamberg gut gebucht. Oftmals gab es an Wochenenden gleichzeitig so viele Termine, dass der Papa das nicht allein bewältigen konnte. So musste Sohn Geert schon als 15-Jähriger mit ran. Er erinnert sich besonders an die vielen Vereinsjubiläen, und daran, dass die Beiden zu Terminen oftmals mit dem Fahrrad gefahren sind. Das Interesse am Beruf war geboren.

In Bamberg machte der gebürtige Oberösterreicher, der in Hirschaid aufgewachsen ist, eine Fotografenlehre. In der Domstadt lernte er dann eine junge Frau kennen, die sich damals zur Fotolaborantin ausbilden ließ - Hannelore. Mit 19 Jahren hat sie ihren Geert dann geheiratet.

Im Mai freuen sich die Beiden auf die nächsten Feiern: Sie wird im Wonnemonat 70, ihr Bräutigam 75.

Zu den Hobbys des Jubelpaars zählte immer das Reisen, mit dem Flugzeug oder dem eigenen Wohnmobil. Aber auch einen Schrebergarten in der Anlage am Hirtenbuck haben die Garlts bewirtschaftet. Seit 1987 leben sie in ihrem Haus im Herzogenauracher Lohhofgebiet.

Die Kamera legt der Bräutigam auch heute noch nicht gerne aus der Hand. "Die ist mit der Zeit wie angewachsen", sagt er. Einmal Journalist - immer Journalist.

Mit Georgias Halkias fand sich ein Gratulant, mit dem über manches gut gesprochen werden konnte. Über Griechenland zum Beispiel, ein beliebtes Reiseziel der Garlts und Halkias' Heimatland. Oder auch über gesundheitliche Probleme, denn der Gratulant ist hauptberuflich Apotheker.