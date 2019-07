Das Flugplatzfest steigt

Am Wochenende 13./14. Juli steigt auf dem Hetzleser Berg das Flugplatzfest, mit dem der Flugsportverein Erlangen-Nürnberg (FEN) sein 111-jähriges Bestehen feiert. Es gibt eine Oldtimerschau, wobei die Modelle von früher auch im Flug zu bewundern sind. Der verein blickt auf eine Erfolgsgeschichte, die vom Ballonfahren und Hangrutschen bis zum modernen Leistungsfliegen reicht. Die Gäste erwartet ein buntes Programm rund ums Segelfliegen und den Modellflug. Wer mag, kann gegen Gebühr in einem der modernen Segelflugzeuge mit erfahrenen Piloten Runden über den Hetzleser Berg und die Umgebung drehen oder sogar einen Kunstflug miterleben. Ab 17 Uhr sind die Modellflieger am Werk. Der Eintritt ist frei. red