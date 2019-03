Das FLG informiert

"Eine Schule - viele Talente!" Unter diesem Motto lädt die Schulfamilie des Franz-Ludwig-Gymnasiums Bamberg alle interessierten Schüler mit ihren Eltern zu einem Info-Vormittag für zukünftige Fünftklässler ein. Der Tag der offenen Tür findet am morgigen Samstag statt und beginnt um 9.30 Uhr. Gemeinsam informieren Mitglieder der Schulfamilie die Eltern zunächst über Ausbildungsrichtungen, besondere Angebote wie die Offene Ganztagesschule und Schulleben am FLG. Bei einer Schulhausrallye lernen die Kinder in der Zwischenzeit Schulgebäude und Fachbereiche kennen. An unterschiedlichen Mitmachstationen können die zukünftigen Fünftklässler in bisher unbekannte Welten eintauchen und erste Eindrücke sammeln. Weitere Aktionen wie Einradfahren, Badminton zum Ausprobieren oder Klettern laden alle Kinder zum gemeinsamen Spielen und Verweilen ein. Jüngere Geschwisterkinder betreuen Tutoren zwischen 9 und 13 Uhr. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Info-Vormittag endet gegen 13 Uhr. red