Das Feuerwehr-ABC haben sie drauf

Gemeinsam mit drei Jugendlichen sowie einem Gosberger und einem Mittelehrenbacher Ehrenamtlichen haben sieben Quereinsteiger der Feuerwehr Kirchehrenbach das Basismodul der Modularen Truppausbildung - Teil 1 der bayerischen Feuerwehrgrundausbildung - erfolgreich mit einer Prüfung abgeschlossen. Bürgermeisterin Anja Gebhardt (SPD) dankte der gemeindlichen Feuerwehr für den Einsatz und das große Engagement.

Sieben Monate lang standen insgesamt 27 Termine auf dem Programm der Grundausbildung. Etwa 100 Stunden umfasst das Pflichtprogramm, zu dem auch ein umfassender Erste-Hilfe-Kurs gehört. Aus der Jugendfeuerwehr nahmen Isabella Pieger, Stella Weise und Jonah Weise teil - sie dürfen allerdings bis zur Volljährigkeit nur eingeschränkt mit zu Einsätzen ausrücken. Vanessa Gebhard, Manuel Gebhardt, Johannes Götz, Sebastian Götze, Hannah Kraus, Frank Kowalik und Marcus Weise gehören ebenfalls zu den Einsatzkräften.

Weitere Teilnehmer und Prüflinge waren Martin Eismann aus Gosberg und Ferdinand Dürrbeck aus Mittelehrenbach. Einmal in der Woche wurde das Feuerwehr-ABC gelernt.



Die Inhalte der Ausbildung

Neben der Organisation der kommunalen Einrichtung, den Rechten und Pflichten eines Feuerwehrangehörigen, dem Umgang mit Gefahren im Einsatz oder der Löschwasserversorgung, gehörte auch die Bedienung der Digital-Funkgeräte zu den Inhalten. Eben alles, was Feuerwehrdienstleistende wissen und können müssen.

Außerdem galt es, verschiedene Geräte richtig einzusetzen - vom "einfachen" Hydrantenschlüssel bis hin zur Vornahme von Leitern oder Rettungsschere und Spreizer. Bei der Prüfung mussten die neuen Brandschützer unter anderem einen Überflurhydranten in Betrieb nehmen und ein Digitalfunkgerät bedienen. Ein Test mit 50 Fragen gehörte ebenfalls dazu. Als Prüfer waren Kreisbrandrat Oliver Flake, Kreisbrandinspektor Ernst Messingschlager sowie Kreisbrandmeister Willi Hofmann nach Kirchehrenbach gekommen. Sie gratulierten den neuen Feuerwehrdienstleistenden und wünschten für den Übungs- und Einsatzdienst viel Erfolg. "Jetzt müssen die erworbenen Kenntnisse in die tägliche Praxis umgesetzt werden", sagte KBR Flake. Stolz über die Einsatzbereitschaft nach sieben Monaten waren die Bürgermeisterin sowie die Kommandanten Sebastian Müller und Bernd Gebhard. "Unsere Mannschaft wird durch diesen Zuwachs kräftig gestärkt", sagte Müller. Sebastian Müller