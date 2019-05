Am Sonntag, 2. Juni, findet um 17 Uhr das nächste Orgelkonzert zur Osterzeit in der Pfarrkirche Sankt Michael in Zeil statt. Unter dem Motto "Das Feuer des Heiligen Geistes" spielt die Aschaffenburger Stiftskantorin Caroline Roth Werke von Elgar, Vivaldi und Duruflé. Dabei bilden die Choral varié (Choralvariationen) über den Pfingsthymnus "Veni Creator Spiritus" den Höhepunkt des Konzertes. Der französische Organist Duruflé bringt dabei gerade in der abschließenden Toccata das Feuer des Heiligen Geistes zum Brennen. Weiter erklingt Musik von Dupré, Bach, Händel, Hielscher und Tambling.

Caroline Roth erhielt von früher Kindheit an Musikunterricht und studierte Kirchenmusik in Würzburg und Frankfurt. Parallel zum Kirchenmusikstudium absolvierte sie das Magisterstudium in den Fächern Musikwissenschaft, Musikpädagogik und Katholische Theologie. Caroline Roth ist seit vielen Jahren als Chorleiterin und Konzertorganistin tätig und fungierte schon während ihrer Studienzeit bei zahlreichen Editionen geistlicher und weltlicher Musik als Herausgeberin. Konzerte führten sie über Deutschland hinaus nach Italien und Großbritannien. Seit November 2017 hat Caroline Roth die Stelle der Stifts- und Stadtkantorin in Aschaffenburg inne und leitet die Stiftschorknaben und -mädchen, den Jugendchor, den Kammerchor sowie den Martinus-Chor in Aschaffenburg. Die Koordination der Kirchenmusik in der Innenstadt zählt ebenso wie die Ausbildung von Orgelschülern zu ihren Aufgaben.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Spenden sind erbeten. red