Das Festprogramm

Samstag, 30. Juni

Sonntag, 1. Juli

Montag, 2. Juli

9 Uhr Priesterweihe im Bamberger Dom 19 Uhr Empfang des Primizianten am Ortseingang, Kirchenparade mit allen Vereinen, Ehrengästen der Bevölkerung und der Reichenbacher Blasmusik.19.30 Uhr Andacht in der Marienkirchen Hirschfeld , anschließend Lichterprozession rund um den Anger.9.30 Uhr Abholung des Primizianten am Elternhaus mit allen Vereinen, Ehrengästen und den Frankenwald-Musikanten Windheim.10.30 Uhr Primizhochamt in der Marienkirche Hirschfeld (Liveübertragung ins Festzelt; dort wird auch Kommunion ausgeteilt). Danach Begrüßung des Primizianten im Festzelt, gemeinsames Mittagessen, Kaffee und Kuchen.Ab 16 Uhr: Einzelprimizsegen in der Kirche, 17 Uhr Dankandacht danach Einzelprimizsegen. Abschließend Festausklang im Zelt.9.30 Uhr Heiliges Requiem in der Marienkirche für die verstorbenen Angehörigen des Neupriesters und die Verstorbenen der Pfarrei Windheim/Hirschfeld, danach Friedhofsgang.