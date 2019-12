Das etwas andere Fest

Bereits zum 5. Mal lädt der Verein "Zukunft für Kemmern" zu einem etwas anderen vorweihnachtlichen Dorfplatzfest ein. Es wird bewusst auf den Verkauf von Weihnachtsartikeln verzichtet. Stattdessen sollen Begegnungen, Gespräche und stressfreies Verweilen in angenehmer Atmosphäre im Vordergrund stehen. Für eine adventliche Stimmung sorgen am Samstag, 14. Dezember, ab 17 Uhr, in der Bockgasse 5 "Gerd Weiß und seine Bläserfreunde". Die "FabFive" präsentieren X-mas-Rock und Beatles-Classics ab 20.30 Uhr. Am Sonntag singt Jana mit dem Gitarrenensemble Lotti und Felix um 15.30 Uhr traditionelle Weihnachtslieder. Gegen 16 Uhr wird das Überraschungschor "Kemmern singt: Kleine Leute - Große Leute" präsentieren. In die Bergweihnacht entführen um 17 Uhr die "Alphornvögel Kemmern". Ab 18 Uhr gibt es Songs mit "Eva & Friends". red