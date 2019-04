Beim jüngsten Treffen des Lichtenfelser Fotoclubs kürten die Mitglieder aus einer Vielzahl von imposanten Landschafts-, Architektur-, Tier-, Sport- sowie von stimmungsvollen Nachtaufnahmen und Langzeitbelichtungen das "Bild des Monats". Einstimmig setzte sich bei diesem internen Wettbewerb ein Bild von Peter Müller vom Lichtenfelser Fotoclub durch, welches Bestandteil einer mehrteiligen Fotoserie mit dem Titel "Das Erwachen von Vierzehnheiligen" ist.

Diese Serie dokumentiert eindrucksvoll, wie der scheinbar undurchdringbare Morgennebel, welcher sich an einem düster anmutenden Vormittag im November 2018 im Obermaintal niedergelassen hat, erst ganz allmählich wieder den Blick auf die Wallfahrtskirche preisgibt.

Das prämierte Foto zeigt die Basilika Vierzehnheiligen in der Phase, in welcher sich dieser Novembernebel bereits zu einem Großteil aufgelöst und dem Betrachter den Blick auf die beiden noch im Nebel stehenden Kirchtürme freigegeben hat. Auch lassen sich bereits die Silhouetten des Obermaintals am Horizont erkennen. Am rechten unteren Bildrand sind grasende Schafe zu sehen. Text/Foto: Peter Müller