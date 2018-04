Das erstes Forchheimer Feuerwehr-Symposium ist ein voller Erfolg

Bereits vor einem Jahr begannen die Planungen für das erste Forchheimer Feuerwehr-Symposium, das die Reihe von Feiern und Veranstaltungen im Rahmen des 150. Jubiläums der Freiwilligen Feuerwehr Forchheim auch um eine fachlich geprägte Veranstaltung bereichern sollte. Nahezu 300 Feuerwehrleute und sonstige Feuerwehrinteressierte waren in die Eventhalle im Forchheimer Süden gekommen, um Vorträge hochkarätiger Referenten aus dem Feuerwehrbereich zu verfolgen und sich fachlich auszutauschen.

Auf der begleitenden Fachausstellung waren neben mehreren modernen Großfahrzeugen auch Neuheiten im Bereich der Ausrüstungsgegenstände vertreten. Kreisbrandrat Oliver Flake zeigte sich sehr erfreut über das große Interesse an der ausverkauften Veranstaltung. Nach kurzen Grußworten des Oberbürgermeisters Uwe Kirschstein (SPD), des Landrates Hermann Ulm (CSU) sowie eines Vertreters des Hauptsponsors, Alexander Brehm von der Volksbank Forchheim, referierte Lars Seeger von "Atemschutzunfaelle.eu" über Ursachen aktueller Atemschutzunfälle sowie die daraus zu ziehenden Konsequenzen für die Ausbildung und das Einsatzgeschehen. Anhand mehrerer Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit wurden gängige Fehler aufgezeigt, die teilweise zunächst lapidar erscheinen, aber bei einer Veränderung der Lage schnell zu ernsthaften Verletzungen oder gar Todesfällen führen können. Auch vor dem Unterschätzen zunächst harmlos erscheinender Standard-Lagen wurde mit anschaulichem Bildmaterial gewarnt. Weiterhin wurden sehr hilfreiche Ansätze zur Weiterbildung der Feuerwehrdienstleistenden und insbesondere auch der Atemschutzgeräteträger vorgestellt.



Folgen moderner Bauweisen

Auch der folgende Vortrag war thematisch im Bereich Brandschutz angesiedelt. Michael Reick, ein Experte auf dem Gebiet des vorbeugenden Brandschutzes, referierte über den Einfluss moderner Bauweisen auf die Einsatzpraxis der Feuerwehr.

Neben der Problematik von mithilfe von Nagelplattenbindern errichteten Gebäuden sowie den stetig zunehmenden Auswirkungen einer energiesparenden Bauweise wurden die Besonderheiten bei der Belüftung von Brandobjekten ausführlich anhand von Praxisbeispielen dargestellt. Auch ein Einblick in die weltweite Forschung zur Brandentwicklung und gefährlichen Brandphänomenen sowie die unterschiedlichen Philosophien bei der Brandbekämpfung waren Teil des Vortrags.

Während der Pause blieb Zeit, eine Demonstration eines Turbinen-Löschfahrzeugs "Air Core" der Firma Magirus zu verfolgen und sich bei den Ausstellern über die neuesten Entwicklungen der Feuerwehrtechnik zu informieren.



Fehler bei der Einsatzführung

Mit Ulrich Cimolino von der Berufsfeuerwehr Düsseldorf referierte eine Institution des deutschen Feuerwehrwesens über das Thema "Jeder Einsatz braucht Führung". Der Autor zahlreicher Fachbücher stellte anhand von Beispielen die typischen Fehler in der Führung eines Einsatzes dar und gab wertvolle Hinweise zur Führungsorganisation. Der letzte Tagungsabschnitt widmete sich dem Fachgebiet der technischen Hilfeleistung. Zunächst behandelte Jan Südmersen von der Berufsfeuerwehr Osnabrück die Taktik und Kommunikation bei Verkehrsunfällen mit Pkw und Lkw. Der Referent gab hier seine jahrelange Erfahrung, insbesondere auch bei außergewöhnlichen Verkehrsunfällen auf sehr anschauliche Art und Weise an die Teilnehmer weiter. Die konkrete Planung und Abarbeitung mehrerer Verkehrsunfälle wurde mit Bildmaterial aus der Praxis erläutert.

Insbesondere die Darstellung der Gedankengänge des für die technische Rettung verantwortlichen Einheitsführers war höchst interessant und wird dem einen oder anderen bei ähnlichen Lagen eine hilfreiche Unterstützung sein. Dem Thema "THL schwer - Taktik, Ausbildung und Gerät" widmete sich Irakli West von "Heavy Rescue Germany". Neben dem Umgang mit schweren Lasten, unter anderem bei Verkehrsunfällen, wurden hier auch Hinweise zur Einsatztaktik bei Gebäudeeinstürzen und Tiefbauunfällen dargestellt.

Kreisbrandrat Oliver Flake zeigte sich sehr angetan von den Fachvorträgen sowie den zahlreichen positiven Rückmeldungen der Teilnehmer. Das erste Forchheimer Feuerwehr-Symposium war auch aus Sicht der FFW Forchheim ein voller Erfolg. Die aus dem gesamten Bundesgebiet angereisten Teilnehmer und die sehr positiven Rückmeldungen hätten laut Pressemitteilung gezeigt, dass es einen großen Bedarf für derartige Fortbildungsveranstaltungen mit der Gelegenheit zum Austausch gebe. Eine Wiederholung der Veranstaltung sei momentan nicht in Planung, könne aber aufgrund des positiven Resümees nicht ausgeschlossen werden.

"Wir danken ganz herzlich dem Organisationsteam um Georg Karl und Manuel Weber, unserem Kreisbrandrat Oliver Flake für die Moderation der Veranstaltung sowie dem Team der Volksbank-Eventhalle und allen Helfern, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben", bilanzierte FFW-Vorsitzender Josua Flierl. red