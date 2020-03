Das erste Geburtshaus-Baby ist da

Am Freitag, 28. Februar um 18.27 Uhr war es endlich soweit. Im neuen Geburtshaus in Memmelsdorf wurde das erste Baby geboren. Leonie Fischer: 3515 Gramm schwer und 55 Zentimeter groß. Mit ihren Eltern Katrin und Armin Fischer freuen sich die Hebammen Veronica Walther, Stefanie Richter, Theresa Paule und Petra Reichert-Wittke. Für die Gemeinde Memmelsdorf habe Bürgermeister Gerd Schneider bereits eine Stunde nach Geburt die herzlichsten Glückwünsche an die Eltern und die Hebammen bestellen lassen, heiß es in einer Mitteilung. Auch der Pfarrer der katholischen Gemeinde freute sich mit und ließ um 18:57 die Kirchturmglocken für die kleine Leonie läuten. red