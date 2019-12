Das erste Fenster ist geöffnet

Der Inhalt des begehbaren Adventskalenders in Haßfurt macht nicht dick, sondern es gibt etwas zu erleben. So geschah es am Sonntagabend in Haßfurt, als Bürgermeister Günther Werner und die Pfarrerin Doris Otminghaus vom ökumenischen Verein "Bibelwelten" das erste Adventsfenster an der Stadthalle öffneten. Bis zum 25. Dezember veranstalten "Bibelwelten" und die beiden Kirchengemeinden mit Unterstützung der Stadt Haßfurt sowie Institutionen, Vereinen und Firmen jeden Tag um 17 Uhr eine adventliche Feier an einem der 25 geschmückten Fenster.

Eine Ausnahme bilden die Samstage; da wird bereits um 16 Uhr das Fenster geöffnet. Auch der 25. Dezember macht eine Ausnahme; da findet der Abschluss um 17.45 Uhr am Marktplatz vor dem alten Rathaus statt. Bei Musik, Weihnachtsliedern und Geschichten können sich die Besucher täglich auf das Weihnachtsfest einstimmen.

Am Sonntag machten die Kinder vom städtischen Kindergarten den musikalischen Auftakt. Sie sangen eifrig und gestenreich mit Unterstützung ihrer Betreuer von Keksmäusen und Leckereien aus der Weihnachtsbäckerei. Pfarrerin Otminghaus las die Geschichte "Der Weihnachtszug" von Ivan Gantscher und setzte den geistigen Impuls.

Bürgermeister Werner zitierte das Gedicht "Perspektivenwechsel" von Iris Macke. Zuerst las der Bürgermeister das Gedicht von oben nach unten und dann von unten nach oben. Und schon hatte der Inhalt eine andere Gewichtung. Die Vorweihnachtszeit müssten die Menschen, so der Bürgermeister, auch einmal aus einer anderen Perspektive betrachten. Sich Zeit zu gönnen und über den eigentlichen Sinn der Weihnachtszeit nachzudenken, fernab von Hektik der weihnachtlichen Betriebsamkeit, das sollte nicht nur Wunschdenken sein, sagte er.

In diesem Jahr gibt es eine Besonderheit: Der Fernsehsender ZDF filmt am Montag, 2. Dezember, und Dienstag, 3. Dezember, die Öffnung der Fenster. Ausgestrahlt wird die Aufnahme des begehbaren Adventskalenders in Haßfurt am vierten Advent um 9 Uhr im ZDF. cr