Das erfolgreiche Fischer-Quartett ...

Wohl eine absolute Seltenheit in der Tischtennisszene ist, dass eine gesamte Familie die Stammbesetzung einer Herren-Mannschaft bildet. So jedenfalls sieht es in der Rückrunde der Bezirksoberliga beim FC Adler Weidhausen aus.

Nachdem in der Vorrunde bereits Mutter Tania Fischer als Spitzenspielerin aufschlug, ihr 16-jähriger Sohn Joel mit ihr das vordere Paarkreuz bildete und ihr Mann Andre an Ranglistenposition-Nummer vier stand, ist nun auch der vierte im Bunde der Familie Fischer in die 1. Mannschaft aufgerückt. Es ist David, der mit 13 Jahren jüngste der beiden Söhne. Doch damit nicht genug: Aufgrund seiner TTR-Leistungswerte von 1795 Punkten hat David sogar seine Mutter Tania (1751 TTR-Punkte) von der Position eins verdrängt. Sein Bruder Joel ist im ersten Paarkreuz an Nummer zwei verblieben. Andre Fischer ist vom mittleren ins hintere Paarkreuz gerückt.

Dazu der Kommentar von Tania Fischer zu dieser "Sternenstellung": "Ich bin mega-stolz. Alle vier Fischers in der 1. Herren der Bezirksoberliga - ist das nicht unglaublich? Für mich eine einzigartige Situation. Ich freue mit auf die Rückrunde."

Vervollständigt wird das "Adler"-Sextett von Yannick Rauscher (Nummer 4) und Ronny Gregor (Nummer 5). Gregor war allerdings beim ersten Rückrundenspiel beim TTC Rödental am Freitagabend (8:8-Endstand) nicht mit von der Partie. Für ihn sprang der Spitzenspieler der 2. Mannschaft (Bezirksliga), Christian Leffer, in die Bresche. hf