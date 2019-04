"Das Eich" spielt Werke von Reinhard Mey in Eltmann

Stefan Eichner ("Das Eich") spielt Werke von Reinhard Mey in einem Konzert am Samstag, 6. April, um 20 Uhr (der Einlass ist ab 19.30 Uhr).

Das Konzert findet im Klenzesaal der Stadthalle Eltmann statt. Die Karten gibt es im Vorverkauf beim Ritz Eltmann am Marktplatz, Ruf 09522/89970.

"Sie hören viel Reinhard Mey, oder? Die Gitarre und die Art der Texte erinnern mich sehr daran - wunderbar!" Diese und ähnliche Fragen bekommt Stefan Eichner - besser bekannt als "Das Eich" - nach seinen Konzerten immer wieder zu hören, wie Eichner selbst sagt. Nicht von ungefähr, denn in der Tat ist der "Entspannte Franke" ein Liebhaber der Chansons von Deutschlands bekanntestem Liedermacher und hat sein Gitarrenspiel größtenteils mit Liedern von Reinhard Mey gelernt und verfeinert.

Wunsch erfüllt

Jetzt hat sich Stefan Eichner einen Wunsch erfüllt und ein abendfüllendes Reinhard-Mey-Chanson-Bühnenprogramm zusammengestellt, das er neben seinen eigenen Musik-Kabarett-Programmen ab sofort an wenigen ausgesuchten Terminen im Jahr live spielt. Natürlich, wie Reinhard Mey selbst, ohne Band. Nur mit Gitarre. Der Künstler selbst beschreibt den Abend so: "Die Lieder begleiten mich seit über 20 Jahren: Zu Hause, auf Tour, eigentlich ständig. Reinhard ist einzigartig, nicht zu kopieren und darum soll es an diesem Liederabend auch nicht gehen. Vielmehr wird es eine Hommage, ein Streifzug durch über vier Jahrzehnte seines Schaffens." "Das Eich" spielt nach eigenen Angaben rund zwei Dutzend Lieder und Chansons von Reinhard Mey. red