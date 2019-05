"Das Eich" singt Chansons

Stefan Eichner kommt am Freitag, 24. Mai, um 20 Uhr mit seinem aktuellen Programm "Stefan ,Das Eich‘ Eichner spielt Reinhard Mey" in das Restaurant "Aischblick" in der Großen Bauerngasse 88 a, Höchstadt. Einlass ist ab 18 Uhr. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

"Sie hören viel Reinhard Mey, oder? Die Gitarre und die Art der Texte erinnern mich sehr daran - wunderbar!" Diese und ähnliche Fragen bekommt Stefan Eichner - besser bekannt als "Das Eich" - nach seinen Konzerten immer wieder zu hören. Nicht von ungefähr, denn in der Tat ist der "Entspannte Franke" ein Liebhaber der Chansons des bekannten Liedermachers und hat sein Gitarrenspiel größtenteils mit Liedern von Reinhard Mey gelernt und verfeinert.

Jetzt hat sich Stefan Eichner einen Wunsch erfüllt und ein abendfüllendes Reinhard-Mey-Chanson-Bühnenprogramm zusammengestellt, das er neben seinen eigenen Musik-Kabarett-Programmen ab sofort an wenigen ausgesuchten Terminen im Jahr live spielen wird. Natürlich, wie Reinhard Mey selbst, ohne Band. Nur mit Gitarre. Der Künstler selbst beschreibt den Abend so: "Die Lieder begleiten mich seit über 20 Jahren: zu Hause, auf Tour, eigentlich ständig. Reinhard ist einzigartig, nicht zu kopieren und darum soll es an diesem Liederabend auch nicht gehen. Vielmehr wird es eine Hommage, ein Streifzug durch über vier Jahrzehnte seines Schaffens." red