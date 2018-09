"Das Eich" in der Spielbank

Am Mittwoch, 19. September, um 19 Uhr tritt der Kabarettist "Das Eich" im "Comedy Royal", der Eventbühne in der Spielbank Bad Kissingen, auf. Seit zehn Jahren ist Frankens entspanntester Exportschlager auf den Bühnen der Republik unterwegs. Der Komiker und Musikkabarettist "Das Eich" greift zum fünften Mal in die Bühnentrickkiste mit "Fürchtet Eich nicht!". Nach der Veranstaltung wartet das Casino-Extra auf die Besucher, dafür sind ein Mindestalter von 21 Jahren sowie die Mitnahme eines gültigen Lichtbildausweises erforderlich. Karten für "Das Eich" gibt es unter www.spielbanken-bayern.de und an der Rezeption der Spielbank Bad Kissingen.

Foto: Matthias K Photography